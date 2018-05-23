قرقاش ينفي تدخل الإمارات في الانتخابات الأمريكية 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتدخل مطلقا في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية 2016.
وقال قرقاش في سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية: "كأي دولة صديقة للولايات المتحدة، كان المسؤولون الإماراتيون على تواصل مع فريقي المرشحين (ترامب وكلينتون) ومستشاريهما، للتعرف إلى سياسة المشرحين الخارجية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط."
وأضاف قرقاش إن على المجتمع الدولي الالتزام بالحقائق وليس بالتلميحات والتكهنات.
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