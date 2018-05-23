الحريري ينتقد القانون 10 الصادر بسوريا: هذا ما يهدف له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إن القانون رقم 10 الصادر في سوريا يستهدف اللاجئين والنازحين السوريين ويهدف لمنعهم من العودة إلى بلادهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري في إفطار جمعية خريجي المقاصد، الثلاثاء، حيث قال: "بدعة القانون رقم 10 والذي يهدد مئات الآلاف من النازحين بمصادرة أملاكهم في حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة لا وظيفة له سوى منع هؤلاء النازحين من العودة لبلادهم."

وتابع قائلا: "مسؤوليتنا تجاه لبنان تفرض علينا حمايته من هزات البدن الخارجية وأنا على ثقة أن لبنان قادر على تجاوز المصاعب رغم الكلام العالي."

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا القانون لافتين إلى أنه يظهر على أنه بداية لإطلاق إعادة إعمار سوريا، إلا أنه يهدف في جوهره إلى إغلاق الباب أمام عودة غالبية اللاجئين والنازحين السوريّين إلى أراضيهم.