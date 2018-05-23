خامئني يهدد أوروبا ويصف أمريكا بـ"القط في قصة توم وجيري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شبه المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمريكا بـ"القط في قصة توم وجيري"، وأشار إلى أن مصيرها لا بد أن يكون الهزيمة، مطالبا أوروبا بتقديم ضمانات للاستمرار في الاتفاق النووي وواضعا سبعة شروط من أجل بقاء إيران ضمن الاتفاق، من ضمنها تهديد باستئناف الأنشطة النووية، وذلك خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث في إيران وعدد من المسؤولين الإيرانيين، الأربعاء.

وقال خامنئي إن أمريكا تشبه "القط في قصة توم وجيري"، مؤكدا أنها ستٌهزم مرة أخرى، ولافتا إلى أن طهران لا تثق بواشنطن لأنها تنقض العهود، وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وطالب المرشد الإيراني، الدول الأوروبية بتقديم ضمانات، من أجل استمرار إيران ضمن الاتفاق النووي، وكشف عن سبعة شروط من أجل بقاء طهران في الاتفاق.

واشترط خامنئي على الدول الأوروبية أن تثبت أنها لا تنقض العهود، وطالبها بإدانة نقض أمريكا للعهد، كما لفت إلى أن على أوروبا ألا تطرح قضيتي برنامج إيران الصاروخي والنفوذ الإيراني في المنطقة، وأن تتصدى للحظر الأمريكي.

أما الشرط الخامس فكان أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيراني بحيث تبقى إيران قادرة على بيع كميات النفط التي تريدها حتى وإن قررت أمريكا توجيه ضربة للمبيعات الإيرانية.

وكان الشرط السادس أن على المصارف الأوروبية ضمان المعاملات التجارية مع إيران، وهدد في شرطه السابع بأن بلاده تحتفظ بحق استئناف الأنشطة النووية إذا لم تستجب أوروبا لمطالبها.