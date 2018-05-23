لبنان: نبيه بري يفوز برئاسة مجلس النواب بـ98 صوتا

بيروت، لبنان (CNN)— فاز نبيه بري، الأربعاء، برئاسة مجلس النواب اللبناني، محققا 98 صوتا مقابل 30 "ورقة بيضاء" وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية NNA، ليتولى بذلك هذا المنصب للمرة السادسة.

ونقلت الوكالة اللبنانية على لسان بري قوله بعد إعلان النتائج: "الشكر 6 مرات للزملاء النواب على ثقتهم بتجديد انتخابي لمسؤولية رئاسة المجلس.. يجتمع مجلسنا النيابي الجديد بعد تحقيق الاستحقاق الانتخابي النيابي ليشكل أجمل هدية لشعبنا في ذكرى الـ18 للتحرير."

وتابع قائلا: "انجلى غبار المعارك الانتخابية وأقدم لكم التهاني، وباسمكم اشكر الشعب اللبناني لاستجابته للمشاركة في الانتخابات النيابية.. ثقتكم بتجديد انتخابي رئيسا للسلطة التشريعية يحملني مسؤولية أكبر للمحافظة على هذا المجلس وكل لبنان."

وأردف قائلا: "المجلس النيابي كان دائما حاضرا في مواجهة استهداف الارهاب وحدودنا وكان له الى جانب الحكم والحكومة خطوات لرفع التهديد عن لبنان وشعبه.. لقد قدنا خلال السنوات السابقة مسيرة الاتحادين البرلمانيين العربي والاسلامي واسهمنا في توطيد مسار الديمقراطية في الوطن العربي وخفض التوترات على الساحتين العربية والاسلامية."