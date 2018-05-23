المعلمي يذكر بضرورة الالتزام بمبادئ الإسلام في حالة الحروب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذكر عبدالله المعلمي، سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ الإسلام في حالة الحروب، وذلك في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في المناقشة الوزارية المفتوحة حول "حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح."

جاء ذلك وفقا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حيث "ذكّر المعلمي بقواعد ومبادئ الدين الإسلامي في حالة الحروب التي ينبغي الالتزام بها في كل زمان ومكان،" مشيرًا إلى أن "الواقع الذي نشهده في العالم اليوم هو واقع مرير أليم، بعيدًا كل البعد عن هذه المبادئ التي تشدد على حرمة المدنيين التي كفلتها أيضًا القوانين الدولية، وصارت تنتهك دون خوف من المساءلة أو المحاسبة ودون اعتبار لمعايير الإنسانية."

وتابع قائلا: "قبل أيام شهدنا أمام أعيننا مذبحة جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وراح ضحيتها عشرات الشهداء من المواطنين الفلسطينيين وآلاف الجرحى، وعلى مدى سبع سنوات متتاليه تابع العالم مسلسل الدماء في سوريا الذي راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء باستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفي ميانمار يقلب العالم يديه وهو ينظر الى مئات الآلاف من المدنيين المسلمين الروهينجا وهم يطردون من ديارهم وتحرق بيوتهم ويغتصب نساؤهم ويشرد أطفالهم، وفي اليمن تمارس عصابات الحوثي المدعومة من إيران أبشع أنواع التنكيل بجموع المدنيين بما في ذلك تجنيد الأطفال وزرع الألغام في الأحياء المدنية واستخدام الدروع البشرية ومنهم الطفلة (جميلة) بنت الأربع سنوات التي أنقذتها قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن وسلمتها الى أهلها وذويها".