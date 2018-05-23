الخارجية الأمريكية عن العمل مع الصدر بالعراق: سنعمل مع من يختاره العراقيون

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت هيذر نويرت، المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها ستعمل مع من يختاره وينتخبه الشعب العراقي، وذلك في رد على سؤال حول إن كان مقتدى الصدر سيعتبر شريكاً مناسباً في العراق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، حيث قالت نويرت: " سنعمل مع أي شخص تقرر الحكومة العراقية والشعب العراقي انتخابه للانضمام إلى الحكومة. تجمعنا علاقات طويلة وجيدة مع حكومة العراق وسنظل على علاقة جيدة بها."

وردا على سؤال حول نشاطات قاسم سليماني مع مجموعة من الأحزاب السياسية، وما الذي تقوم به الولايات المتحدة لاحتواء التأثير الإيراني على تشكيل الحكومة القادمة في العراق؟ قالت نويرت: " لطالما رددنا أننا نعتقد... لم نردد ذلك لفترة طويلة، ولكن قلنا منذ الانتخابات إننا ظننا أنه سيتم تشكيل حكومة ائتلافية. لن نستبق هذه العملية. سنعمل مع الحكومة وأي طرف ينتخبه الشعب ويقرر اختياره. ليس لدي أي معلومات لناحية ما إذا كان سيجتمع مع مقتدى الصدر أم لا. اتفقنا؟"