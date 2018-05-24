عام على الأزمة الخليجية.. قطر تنشر "تسلسل الأحداث".. ووزير خارجية البحرين: عام وشعوبنا بخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— مضى عام على الأزمة الخليجية التي تشهدها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، التي بدأت في الـ23 من مايو/ أيار العام 2017.

في هذه الذكرى، نشر مكتب الاتصال الحكومة لقطر، مقطع فيديو يبين "تسلسل الأحداث" من وجهة نظر الحكومة القطرية، حيث قالت في تعليق على مقطع الفيديو: "قبل عام من الآن، تم اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة منسوبة لسمو الأمير، وبعد أقل من أسبوعين من هذه الحادثة المشينة، استخدمت تلك التصريحات لتبرير فرض الحصار غير القانوني على دولة قطر. اليوم، نحن أقوى من أي وقت مضى."

من جهته علق وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.. صدق الله العظيم.. مضى عام وشعوبنا بخير وأمن وسلام.. اللهم احفظ قادتنا بعينك التي لا تنام."

وتعددت الأوسمة التي المتداولة حول هذه الأزمة، بين "ذكرى فبركات منتصف الليل" و"أزمة قطر" وغيرها، حيث علق، ياسر أبوهلالة، المدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية على صفحته بتويتر، قائلا: "في مثل هذا الوقت من العام الماضي عدت إلى البيت بعد أسوأ وأجمل ليلة في عملي مديرا للجزيرة، كانت قنوات العار تتدفق سيولا من الأكاذيب التي أعد لها من شهور، في هجوم غادر استهدف قطر كيانا ووجوداً. لكن مكرهم وكيدهم تكسر على صخرة الصدق والمهنية، والحمد لله.."

من جهته قال الإعلامي السعودي، غضوان الأحمري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "قبل عام من الآن، ادعت قطر اختراق وكالة أنباءها الرسمية. حتى هذه اللحظة لم تنشر الدوحة نتائج التحقيقات. وخلال عام، اختفى كثير من الشر والتحريض والتمويل للإرهاب ورموزه في المنطقة."

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