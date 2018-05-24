الجيش الإيراني: نعرف ما يجري في القواعد العسكرية بالسعودية وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإيراني، الخميس، أن لديه اطلاع استخباراتي على القواعد العسكرية في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والأردن، وأنه مستعد للرد على أي تهديدات.

وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان إن "القوات المسلحة الإيرانية تشرف اليوم على جميع تحركات الاعداء وتمتلك القدرة الاستخباراتية الجيدة".

وأضاف: "نحن نعرف ما الذي يجري في القواعد العسكرية في الأردن والإمارات وقطر والسعودية وعدد سفن العدو في الخليج وتصرفات الأعداء أيضاً، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

وتابع بوردستان بالقول: "لن نكون البادئ في أي حرب أبداً لكن إذا تحولت التهديدات إلى شكل عملي سنرد عليها أينما كانت... نحن لا نسعى للسيطرة على مكان خارج إيران لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم المضي قدما من أجل تعزيز اقتدارنا الدفاعي".

وأشار بوردستان إلى العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، قائلا: "نحن نواجه أشكالا جديدة من العقوبات إذ يجب زيادة الجاهزية بما يتناسب مع التهديدات وإيجاد قدرات دفاعية جديدة".