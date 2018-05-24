وزير دفاع إسرائيل يكشف خططا لبناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، خططا لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب تطوير عملية التخطيط لـ1400 وحدة أخرى، وذلك في بيان وصل لـCNN نسخة منه.
وقال افيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي: "اتخذنا التزاما لتطوير البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وخلال الأشهر المقبلة سنصدر التراخيص للآلاف من الوحدات الجديدة، وسنستمر في بناء وتطوير يهودا والسامرة."
من جهتها انتقدت حنان عشراوي، عضو منظمة التحرير الفلسطينية هذا الإعلان، قائلة: "إعلان إسرائيل نيتها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة يظهر طبيعة الاستعمار الحقيقية لإسرائيل وحالة انعدام القانون."
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