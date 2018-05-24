إعصار "مكونو".. شرطة عُمان تحذر وتدعو للانتقال من المناطق المنخفضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجهت شرطة عُمان السلطانية، الخميس، عددا من التحذيرات للمواطنين والمقيمين بالبلاد ضمن الاستعدادات لمواجهة الإعصار المداري الذي سيضرب البلاد وخصوصا منطقة ظفار، والذي أطلق عليه اسم "إعصار مكونو."

وقالت الشرطة العمانية في تحذيرات نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقلا على لسان العميد قائد شرطة محافظة ظفار: "ندعو المواطنين والمقيمين إلى الانتقال من المناطق المنخفضة إلى مناطق أكثر أمنًا.. الشرطة تنشر مزيدا من أفرادها في المناطق الأكثر توقعا بالإعصار.. توزيع سيارات الإسعاف والدفاع المدني في مختلف ولايات المحافظة."

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أكدت في تقرير، الخميس: "تتواصل جهود وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في خطة التعامل مع الإعصار المداري (مكونو) من خلال الخطط الموضوعة للجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة وما ينبثق منها من لجان فرعية."

وأضافت الوكالة: "قام سلاح الجو السلطاني العماني اليوم بعملية إخلاء لعدد من أسر المواطنين والمقيمين العاملين بمحافظة ظفار إلى مقر إقامتهم في مختلف محافظات السلطنة من خلال تسيير عدة رحلات جوية إلى تلك المحافظات."