النظام السوري يعلن تعرض مطار الضبعة العسكري لـ"عدوان" صاروخي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، عن تعرض مطار الضبعة العسكري في محافظة حمص لقصف صاروخي تصدى له الدفاع الجوي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى تعرض لعدوان صاروخي معادي، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه". وكانت الوكالة أفادت في خبر عاجل بسماع دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري في حمص.