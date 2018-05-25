هتافات ضد هالي في جامعة هيوستن: فلسطين ستكون حرة

هتاف ضد هالي بجامعة هيوستن: فلسطين ستكون حرة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و20 دقيقة.
دونالد ترامب
1:39

فور بدء هالي كلمتها، بدأ الطلاب بالهتاف ضدها وضد سياسات بلادها تجاه الفلسطينيين

تعرضت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هالي لهجوم كبير في جامعة هيوستن

دونالد ترامب