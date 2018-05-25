تعرضت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هالي لهجوم كبير في جامعة هيوستن
هتافات ضد هالي في جامعة هيوستن: فلسطين ستكون حرة
هتاف ضد هالي بجامعة هيوستن: فلسطين ستكون حرة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و20 دقيقة.
1:39
فور بدء هالي كلمتها، بدأ الطلاب بالهتاف ضدها وضد سياسات بلادها تجاه الفلسطينيين
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