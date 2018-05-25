سفير السعودية باليمن ينشر فيديو لجهود التحالف في سقطرى بعد الإعصار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، مقطع فيدية يظهر جهود فريق إعادة إعمار اليمن إلى جانب فرق من المهندسين في تحالف "إعادة الشرعية" بجزيرة سقطرى التي ضربها الإعصار مكونو.

وقال السفير السعودي معلقا على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "فريق برنامج إعادة اعمار اليمن وسلاح المهندسين والدفاع المدني بالقوات المشتركة وبالتعاون مع السلطة المحلية في سقطرى مصرون على اعادة فتح الطرق قبل شروق الشمس.. وأبطال قوات الدفاع الجوي يعترضون ويدمرون صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثيين الإيرانية الإرهابية تجاه نجران."

وفي تغريدة منفصلة نشر السفير السعودي صورا لعمليات "فريق برنامج إعادة اعمار اليمن وبمشاركة سلاح المهندسين والدفاع المدني في قوة الواجب المشتركة السعودية وبالتعاون مع السلطات المحلية في سقطرى على اعادة فتح الطريق الرابط بين مديرية حديبو والمطار."