التحالف يدمر طائرة بدون طيار حاولت استهداف مطار أبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دمر التحالف العربي لـ"دعم الشرعية في اليمن"، طائرة بدون طيار، كانت تحاول استهداف مطار أبها، السبت، قبل أن تقوم بمهاجمة المواقع التي أُطلقت منها الطائرة، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية.

وذكرت الإخبارية في سلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أن قوات التحالف أحبطت محاولة "هجوم إرهابي" بطائرة بدون طيار كانت تستهدف مطار أبها.

وأعلنت القناة نقلا عن التحالف، رصد وتدمير الطائرة، واستهداف مطلقيها، قبل أن تكشف عن أن المطار يعمل بشكل طبيعي، وتكشف عن القضاء على "الإرهابين" المسؤولين عن إطلاقها.