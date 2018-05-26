خالد بن سلمان: إيران تسفك دماء العرب وتسعى لاحتلال عواصم عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، من يزايدون على مواقف المملكة تجاه القضايا العربية وفي الوقت نفسه يقفون مع إيران رغم ما تفعله تجاه العرب.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن قضية فلسطين ظلت على مدى ٧٠ عاماً، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وصولا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز "قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية، وما زالت وستبقى فلسطين قضية محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كانت حجم الضغوط والمؤثرات".

وأضاف: "تقف المملكة اليوم في مقدمة الدول العربية والإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة، هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني وأولهم المتاجرين بقضية الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة لاعتبارات سياسية ضيقة ورخيصة".

وأكد أن المملكة "ستستمر في الوقوف مع العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة في كل مكان، وفي مقدمتها قضية فلسطين، هذا واجبنا وقدرنا، ومن يزايدون في قضية فلسطين هم من يدور في فلك النظام الإيراني، الذي يسفك دماء العرب في سوريا واليمن وغيرها ويسعى لاحتلالها".

وقال خالد بن سلمان: "لا يستقيم أن يقف هؤلاء الأشخاص مع النظام الإيراني الذي يدعي مقاومة الاحتلال في فلسطين ويدعمونه، وهم يرون هذا النظام يسعى في المقابل لاحتلال عواصم عربية، ويرتكب بها المجازر ويسفك دماء أبناءها".