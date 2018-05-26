عُمان: انحصار إعصار "مكونو" وإعادة فتح مطار صلالة فجر الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، السبت، إعادة فتح مطار العاصمة، صلالة، ابتداء من منتصف الليلة، نظرا لتراجع الحالة المدارية للإعصار "مكونو."

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، بتقرير، السبت: "تشير آخر صور رادار الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر الى تراجع الإعصار المداري، مكونو، الى منخفض مداري عميق ويستمر هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى خلال ال 24 ساعة القادمة وتكون احيانا رعدية مصحوبة برياح نشطة."

وأضاف التقرير: "يستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح اقصى ارتفاع له من 4 الى 8 أمتار، في حين يكون ارتفاعه 3 أمتار على سواحل محافظة جنوب الشرقية."