خارجية قطر: لغرابة "الصدفة" صادف يومُ "نكسة" 5 يونيو نصرَ العاشر من رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ربطت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، تاريخ "نكسة" الخامس من يونيو (إعلان دول لمقاطعة قطر) مع "نصر" العاشر من رمضان، لافتة إلى أمنيات لو أن "العرب غلّب انتصاراتهم على نكستهم،" على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الخاطر لإذاعة قطر ونشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "السنة الماضية صادف- ويالغرابة الصدفة- يومُ نكسة ٥ يونيو نصرَ العاشر من رمضان وكنّا نتمنى يومها لو غلّب العرب انتصارهم على نكستهم لكن البعض أبى إلا أن يجعلها #نكسةً_ثانية في تاريخ العلاقات العربية-العربية وبيد العرب لا بيد سواهم:"

وقال الخاطر في بداية التسجيل الذي استمر لنحو 30 دقيقة: "بالنسبة للدلالات العملية، فلا شك أن اختيارهم لرمضان المبارك كانت له دلالات، كانوا يتصورون أن مؤسسات الدولة ستصاب بالشلل في رمضان وكانوا يتصورون أنه وبسبب اعتماد دولة قطر في ناحية الغذاء والدواء على تلك الدول أن الضغط الذي سيتسبب به نقص الغذاء والدواء سيسبب حالة من ربما الضجر والتململ.."