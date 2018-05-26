واشنطن تحذر الأسد من تحركات عسكرية في مناطق خفض التصعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس السوري بشار الأسد من "أي تحركات يمكن أن تزيد من تعقيد الأزمة وتهدد وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد بسوريا،" مؤكدة أن واشنطن ستتخذ الإجراءات الصارمة والمناسبة ردا على ذلك.

وفي بيان صدر مساء الجمعة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عملية عسكرية يقوم بها نظام الأسد في المنطقة الجنوبية الغربية بسوريا، الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد المتفق عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وروسيا العام الماضي.

وأضافت نويرت: "لطالما تعهدت واشنطن بالمحافظة على الاستقرار في مناطق خفض التصعيد بسوريا، ونحذر نظام الأسد من الإخلال بالأمن في تلك المناطق."

وطالبت واشنطن موسكو المساعدة في وقف أي من هذه الأفعال، مؤكدة "أن روسيا مسؤولة كعضو في مجلس الأمن باستخدام قوتها الدبلوماسية والعسكرية لوقف نظام الأسد من تقويض الأمن في تلك المناطق."