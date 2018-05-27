الإبقاء على محمود عباس في المستشفى حتى اكتمال شفائه من التهاب رئوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدير المستشفى الاستشاري في فلسطين، والذي يعالج فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن أبو مازن لن يغادر المستشفى، الأحد، كما كان متوقعا، حتى يتماثل للشفاء.

وقال سعد السراحنة إن "صحة الرئيس تتحسن بشكل مستمر وسريع"، لكنه أشار إلى أن عباس لن يغادر المستشفى الأحد، كما كان متوقعا.

وأضاف السراحنة: "الفريق الطبي الذي يشرف على علاج الرئيس سيحدد الوقت المناسب لمغادرته"، حسب تعبيره.

وأجرى عباس، الذي يبلغ من العمر 83 عاما، عملية جراحية في الأذن الأحد الماضي، قبل أن تظهر معاناته من التهاب رئوي جعله يمكث في المستشفى لفترة أطول من المتوقع.