عدنان إبراهيم عن "وقف" برنامجه: من حق الدول منع ما تشاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، عدنان إبراهيم، إن من حق كل دولة أن تمنع ما تشاء وتسمح بما تشاء، وذلك في مقطع فيديو يأتي بعد ما وصفه بـ"قرار وقف برنامجه" بعد إكمال تسجيله بالكامل، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تسجيل نشره الداعية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "وقف برنامج صحوة 3 وربما لا يعلم بعض الناس أن الله تبارك وتعالى يسر تسجيل البرنامج كاملا في 30 حلقة ثم بعد ذلك فوجئنا بالقرار الذي قرأناه وطالعناه جميعا عبر وسائل التواصل والإعلام المختلفة بوقف البرنامج، وأحب في هذا الخصوص أن ألفت إلى أولا وبكل صدق، ليس عندي من العلم حول الأسباب وراء هذا الوقف ما ليس عندكم، يعني أنا علمت عن طريق أخي الأستاذ مدير قناة روتانا ما تعلمونه بالضبط أن هناك قرارا رسميا، وسائل إعلام قالت إنه صادر من جهات عليا في المملكة العربية السعودية بوقف البرنامج، هذا الذي نعلمه للآن، أما لماذا؟ فلا ندري.."

وتابع قائلا: "من حق كل دولة وكل حكومة أن تسمح لما تشاء وتمنع ما تشاء، لديها حساباتها ولديها ضروراتها، وكذلك للحكومات الدول أن تسمح لمن تشاء بالدخول لأراضيها وأن تمنع، وقد كان يحق لي ربما أن أغضب وأن أعبر عن غضبي لو كنت نبيا أرسله الله تعالى وحيل بينه وبين الناس، أما وأنا رجل اتاه الله القليل من العلم والفكر وإن منعت من فهناك الكثيرون غيري ممن يسدون إن شاء الله.."