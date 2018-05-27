الدفاع الروسية: مقتل 4 جنود بنيران مسلحين بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل أربعة جنود روس بنيران مسلحين في سوريا، في معركة استمرت نحو ساعة تمكنت من خلالها القوة الروسية من قتل 43 مسلحا من المهاجمين.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان نشرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "هاجمت عدة مجموعات مسلحة إرهابية مجموعة مدفعية للقوات السورية في دير الزور، وقتل على الفور اثنان من المستشارين الروس، الذين كانوا يسيطرون على المجموعة، بينما أصيب 5 آخرون ونقلوا مباشرة إلى المستشفى العسكري الروسي."

وأضاف البيان أن "الأطباء حاولوا بكل استطاعتهم إنقاذ حياة اثنين من الجنود المصابين، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل،" لافتا إلى أن "القوات السورية بالمشاركة مع المستشارين والجنود الروس استطاعت تمكنوا من قتل 43 إرهابيا خلال المعركة التي استمرت حوالي ساعة، وتمكنت أيضا من تدمير 6 عربات مثبتة عليها أسلحة ثقيلة."