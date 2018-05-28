أبومازن يغادر المستشفى بعد الشائعات.. ويستأنف عمله غدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، الاثنين، المستشفى الاستشاري العربي بمدينة رام الله، بعد أن تماثل للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن أبومازن قوله، في كلمة مقتضبة خلال مغادرته للمستشفى، إنه سيعود إلى عمله اعتبار من يوم غد (الثلاثاء) كالمعتاد.

ودخل أبومازن المستشفى لاستكمال علاجه، بعد مراجعته للعملية التي أجراها في الأذن الوسطى قبل نحو أسبوع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله الدكتور سعيد سراحنة إن صحة الرئيس الفلسطيني شهدت "تحسنا مستمرا وسريعا".

من جانبه، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية السفير مجدي الخالدي أنه تم خلال الفترة الماضي إشاعة بعض الأخبار المغرضة في وسائل الإعلام عن صحة أبومازن.

وقال إن "بعض وسائل الإعلام في الترويج لهذه الإشاعات"، مؤكدا ضرورة أن "يستمر الدور الوطني والمهني للإعلام، والذي من شأنه أن يخدم القضية الفلسطينية".