البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية ويصوت على قرارات بشأن الانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية، الإثنين، بحضور 165 نائبا، وصوت على عدة قرارات منها إلغاء الانتخابات البرلمانية في الخارج والتصويت المشروط في مخيمات اللاجئين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت الوكالة بيان المجلس الذي أكد فيه أن أعضاء مجلس النواب العراقي صوتوا على " قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية".

وأشار البيان إلى أن القرار يضمن " إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا".

وأكد بيان البرلمان العراقي أن "القرار اشتمل على إعادة عملية العد والفرز اليدوي بما يقل عن 10 في المائة‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه 25 في المائة مما تم فرزه وعده يدوياً يتم اعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات".

وألغى رئيس مجلس النواب العراقي، جلسة استثنائية، السبت، كانت مخصصة لبحث الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز كتلة الزعيم الديني، مقتدى الصدر، "سائرون" بالمرتبة الأولى.