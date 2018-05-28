وزراء إعلام الدول الأربع: يجب التصدي للقنوات "المسيسة" التي تستخدمها بعض الدول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شدد وزراء إعلام الدول الأربع، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على ضرورة التصدي لمحاولات بعض الدول الإقليمية التدخل في شؤون الدول الأخرى عبر قنوات إعلامية "مسيسة"، وذلك خلال اجتماعهم الإثنين، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وشدد الوزراء على ضرورة التصدي "الإعلامي والفكري لمحاولات بعض الدول الإقليمية التدخل في شؤون دول المنطقة خاصة من خلال إقامة محطات إعلامية مسيّسة لتنفيذ أجندات مشبوهة هدفها زعزعة استقرار المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث الوزراء "وسائل زيادة التنسيق والتعاون الإعلامي بين الدول الأربع وتحديث التصورات الإعلامية للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة إلى جانب الملف الأبرز وهو مكافحة الإرهاب"، وفقا لوام.

يذكر أن الوزراء كانوا قد التقوا بولي عهد أبوظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، في وقت سابق الإثنين.