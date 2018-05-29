قرقاش لقطر: مصلحة الشعوب أهم من أي طموح سياسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال أنور قرقاش، وزير دولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن الدرس الأساسي المستفاد من الأزمة مع قطر بعد مرور عام هو ضرورة تغليب مصلحة الشعب على أي طموح سياسي مستحيل، إذ أن "المهرجانات مدفوعة الثمن ما هي إلا صدى يشترى."

وقال الوزير الإماراتي في سلسلة من التغريدات عبر تويتر: "الأهم أن تشتري جارك ومحيطك بكف أذاك عنه، فالحكمة سهلة ومباشرة، وما دونها متاهة مكلفة."

وكان قرقاش قد قال في تغريدات مساء الاثنين إن "صحفيا غريبا أعلمه بأن وفودا إعلامية تتجه إلى الدوحة في إجازات مدفوعة الثمن لاحتفالات قطر بمرور عام على عزلتها."

وكتب قرقاش يقول: "أهم من الاحتفاليات بسنة من العزلة والارتباك هي الحكمة التي غابت خلال العام المنصرم حتى غدت أزمة قطر واقع من السهل التعايش معه، أزمة تجاهلها الكل إلا لمن سيحضر للإجازة المدفوعة الثمن."