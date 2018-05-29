صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء إن صافرات الإنذار دوت في جنبو إسرائيل قرب قطاع غزة، مؤكدا إطلاق 25 قذيقة من قطاع غزة مستهدفة عدة مواقع في إسرائيل، تم اعتراض بعضها.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على تويتر، إن جميع التفاصيل "تجري متابعتها حاليا."

وكانت إسرائيل قد شنت غارات على شمال غزة الاثنين ما أدى إلى مقتل الشاب محمد الرضيع، 25 عاما، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أن نحو 100 فلسطيني قتلوا خلال الأشهر الأخيرة في قطاع غزة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع.