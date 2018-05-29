إسرائيل تشن أكثر من 30 غارة على غزة ردا على أكبر هجوم صاروخي منذ 2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها قامت بـ30 غارة جوية على قطاع غزة، الثلاثاء، مستهدفة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في ردها على أكبر هجوم صاروخي استهدفها منذ حرب عام 2014.

وأشارت الدفاع الإسرائيلية إلى أن نظام القبة الحديدة تصدى لـ25 صاروخا استهدفها من غزة، من أصل 28 صاروخا تم إطلاقها من القطاع، وهي حصيلة الصواريخ الأكبر منذ حرب عام 2014.

وقال المتحدث باسم الوزارة الإسرائيلية، جوناثان كونريكس: " نحن لا نسعى لتصعيد الموقف، لكننا نرد على الاعتداءات التي تستهدفنا من غزة"، ولفت إلى أن حماس تتحمل المسؤولية الكاملة.

من جانبها، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت سفينة "الحرية" التي تحمل عل متنها فلسطينيين يسعون إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.