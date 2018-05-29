(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها نفذت أكثر من 30 غارة جوية على قطاع غزة، مستهدفة مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، في ردها على أكبر هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل منذ حرب عام 2014.
شاهد.. القبة الحديدية تعترض صواريخ أُطلقت من غزة
القبة الحديدية تعترض صواريخ أُطلقت من غزة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و30 دقيقة.
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أشارت الدفاع الإسرائيلية إلى أن نظام القبة الحديدة تصدى لـ25 صاروخا من أصل 28 صاروخا تم إطلاقها من القطاع.
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