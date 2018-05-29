شاهد.. القبة الحديدية تعترض صواريخ أُطلقت من غزة

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها نفذت أكثر من 30 غارة جوية على قطاع غزة، مستهدفة مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، في ردها على أكبر هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل منذ حرب عام 2014.