نتنياهو يهدد حماس والجهاد.. ويطالب بخروج إيران من كل الأراضي السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سيرد بـ"قوة كبيرة" على أي هجمات تنطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل، كما طالب نتنياهو بخروج القوات الإيرانية من كل الأراضي السورية.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التي شنتها عليها وعلى بلداتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتان من قطاع غزة". وأضاف: "جيش الدفاع الإسرائيلي سيرد بقوة كبيرة على هذه الهجمات".

وتابع نتنياهو بالقول إن "إسرائيل ستجبي ثمنا باهظا من كل من يحاول المساس بها، ونحمّل حماس المسؤولية لمنع شن هذه الهجمات"، وفقا لما جاء عبر حساباته الرسمية على "فيسبوك" و"تويتر".

وعن سوريا، قال نتنياهو: "أوضحت مرات عديدة ما هي خطوطنا الحمر ونحن نطبقها بدون أي مجال للمساومة. لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا كما لن نسمح بتحويل أسلحة خطيرة من سوريا إلى لبنان أو بتصنيعها في لبنان".

وأضاف: "أود أن أؤكد على أننا نعمل ضد التموضع العسكري الإيراني داخل جميع أنحاء الأراضي السورية. لا نكتفي بانصراف الإيرانيين من جنوب سوريا فقط. الصواريخ البعيدة المدى التي تعمل إيران على نصبها في سوريا ستهددنا أيضا لو نصبت على بعد عدة كيلومترات من جنوب سوريا".

وتابع بالقول: "لذلك يجب على إيران أن تخرج من الأراضي السورية بأكملها. لسنا طرفا للتفاهمات التي زعمت أننا وافقنا على أقل من ذلك"، مؤكدا أنه "في أي حال من الأحوال، سنعمل دائما وفقا لمصالحنا الأمنية، لو كانت هناك تفاهمات أم لا. سندافع عن أنفسنا بقوانا الذاتية بكل تلاحم وتكاتف وإصرار على ضمان أمننا ومستقبلنا".