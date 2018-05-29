الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فوري لوقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالبت الحكومة الفلسطينية، بتدخل دولي فوري لوقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع، غزة، بعد التصعيد العسكري الذي شهده القطاع ومحيطه الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، على ضرورة التدخل الدولي الفوري لضمان وقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار المحمود إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخوض "حربا تصعيدية شاملة" ضد الشعب الفلسطيني وتدفع الأحداث إلى مزيد من الخطورة والتوتر، حسبما يرى.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتدخل سريع وفوري لإيقاف "أفظع انتهاك يسجل ضد القوانين والشرائع الإنسانية والدولية"، حسب تعبيره.

يذكر أن قطاع غزة كان قد شهد تصعيدا عسكريا بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، إذ استهدفت الفصائل الفلسطينية إسرائيل بـ28 صاروخا وقذيفة هاون وردت إسرائيل بأكثر من 30 غارة، وفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية.