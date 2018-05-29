سرايا القدس وكتائب القسام: استهدافنا لإسرائيل كان ردا على عدوانها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت سرايا القدس وكتائب عز الدين القسام مسؤوليتهما عن قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحيطة بقطاع غزة، الثلاثاء، ردا على القصف الإسرائيلي على مواقعهما خلال اليومين الماضيين، وذلك في بيان مشترك لهما.

وكشف الجناحان العسكريان لكل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، أن إسرائيل هي التي بدأت باستهداف مواقعهما، وأشارا إلى أن الهجوم الذي استهدف المواقع العسكرية الإسرائيلية جاء ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقطاع.

بالمقابل، كان قد قال المتحدث الرسمي باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، جوناثان كونريكس، إن إسرائيل لا تسعى لتصعيد الموقف، لكنها قامت بالرد على الهجمات التي استهدفتها من قطاع غزة.

وقالت الكتائب وسرايا القدس في بيانهما إن جميع الخيارات مفتوحة وشددتا على أن "الدم بالدم والقصف بالقصف"، ولفتتا إلى أنهما لن يسمحا لإسرائيل بـ"فرض معادلات جديدة" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يذكر أن 28 صاروخا وقذيفة هاون استهدفت إسرائيل، الثلاثاء، تصدت منظومة القبة الحديدية لـ25 منها، قبل أن ترد إسرائيل بتنفيذ أكثر من 30 غارة جوية على مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية.