الخارجية السعودية: ما ذكره الرئيس الفرنسي عن احتجازنا للحريري غير صحيح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن ما ذكره الرئيس الفرنسي في مقابلة تلفزيونية بأن السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري غير صحيح.

وذكر المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان، وتدعم الحريري بكافة الوسائل، مضيفا أن كافة الشواهد تؤكد بأن من يجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار هو إيران وأدواتها مثل حزب الله.

واتهم المصدر حزب الله اللبناني بتورطه في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وقتل مواطنين فرنسيين في لبنان، إضافة إلى قوله إن إيران تمد الجماعات المتشددة بما فيها قوات الحوثي بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها ضد المدن السعودية.

وختم المصدر المسؤول تصريحه بأن السعودية تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي ماكرون لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها، على حد قوله.