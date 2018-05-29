أمريكا تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة اعتداءات حماس على إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعت أمريكا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الهجمات التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل، الثلاثاء، وأشارت إلى إمكانية عقد الجلسة بعد ظهر الخميس.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي في بيان لها: "إن الهجمات الأخيرة التي نفذت من قطاع غزة هي الأكبر منذ عام 2014، فقذائف الهاون التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة ضربت مناطق مدنية، ومنها حضانة للأطفال".

وتابعت هايلي في بيانها: "يجب على مجلس الأمن أن يعبر عن غضبه مما حدث ويرد على هذه الاعتداءات الموجهة نحو الإسرائيليين الأبرياء وعلى القيادة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولية سماحها بحدوث هذه الاعتداءات من غزة".

وكان قطاع غزة قد شهد تصعيدا عسكريا، الثلاثاء، بين حماس وحركة الجهاد الإسلامي من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.