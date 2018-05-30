قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي يقارن التفاعل مع إصابة محمد صلاح وغارات غزة: مقياس لما وصلت إليه الأمة من تيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، إن تفاعل العالم العربي مع إصابة كتب لاعب نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، مقارنة بالتفاعل لما تتعرض له غزة يعتبر مقياسا لما وصلت إليه الأمة من "تيه وضياع" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "عندما أصيب محمد صلاح في كتفه هبَّت الأمة العربية من المحيط للخليج هبَّة رَجلٍ واحدٍ خلال دقائق معدودة! ها هي غزة تُقصف الآن بمئات الصواريخ جواً وبراً وبحراً فهل ستهُب هذه الأمة لنجدتها أو بالدعاء لها على أقل تقدير؟! هذا مقياسُ بسيط لما وصلت إليه أمتنا من تيه وضياع! رحماك ربي!"

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ويذكر أن اني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نفى الأحد، ما تم تداوله عن غياب محمد صلاح عن صفوف المنتخب المصري لمدة شهرين عقب إصابته خلال لقاء ليفربول وريال مدريد، السبت، حيث قال وفقا لما نقله التلفزيون المصري في تقرير سابق: "محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي لن يغيب شهرين عن الملاعب كما تردد مؤخراً،" لافتا إلى أن "صلاح سيجري أشعة ثانية اليوم بإنجلترا لتأكيد الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب وفترة العلاج، بعد أن قام بعمل أشعة في أوكرانيا بعد انتهاء مباراة دوري الأبطال الأوروبي."