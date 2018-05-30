مسؤول بـ"الجهاد الإسلامي" لـCNN: استخبارات مصر طلبت منا العودة لهدنة 2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي، إن الاستخبارات المصرية طلبت من الحركة العودة إلى هدنة العام 2014، وذلك بعد التصعيد الأخير وإطلاق صواريخ قذائف على إسرائيل.

وتابع المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـCNN: "نحن ملتزمون بذلك (هدنة 2014) طالما أن إسرائيل ملتزمة بها،" في إشارة إلى الهدنة ووقف إطلاق النار الذي تم بين حماس وإسرائيل في ذلك العام.

مسؤول آخر بالحركة قال لـCNN إن "المقاتلين في غزة لا يريدون التصعيد مع إسرائيل ولكن لهم الحق في الدفاع عن انفسهم في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية."

ويذكر أن إسرائيل أعلنت شن غارات على مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة على خلفية إطلاق صواريخ وقذائف انطلقت من القطاع صوب إسرائيل.