الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لأهداف الغارات في غزة

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شاهد.. القبة الحديدية تعترض صواريخ أُطلقت من غزة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر أفيخاري أدعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مقطع فيديو يظهر المواقع المستهدفة بالغارات الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
#فيديو من الضربات الجوية القوية التي شنها سلاح الجو الليلة الماضية على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع #غزةPosted by افيخاي أدرعي- Avichay Adraee on Tuesday, May 29, 2018
وقال أدرعي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "أغار جيش الدفاع من خلال مقاتلات حربية ومروحيات حربية وطائرات أخرى على نحو 25 هدفًا إرهابيًا تابعًا لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة. من بين الأهداف المستهدفة مخازن لطائرات مسيرة المخصصة لنشاطات إرهابية بالإضافة الى مخرطة لإنتاج القذائف الصاروخية ومحركات قذائف ووسائل قتالية بحرية متقدمة ومواقع عسكرية ومعسكرات تدريب ومواقع لإنتاج الوسائل القتالية."
أغار #جيش_الدفاع من خلال مقاتلات حربية ومروحيات حربية وطائرات أخرى على نحو ٢٥ هدفًا إرهابيًا تابعًا لمنظمة #حماس...Posted by افيخاي أدرعي- Avichay Adraee on Tuesday, May 29, 2018
وتاع أدرعي قائلا: "لقد اختارت منظمة حماس الإرهابية من جديد العمل ضد مصالح سكان القطاع بعد فشلها في أعمال الشغب العنيفة على السياج الأمني والان تختار تنفيذ والسماح بإطلاق قذائف صاروخية ضد مواطني دولة إسرائيل."
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