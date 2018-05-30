شارك الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد الأردن، الأطفال طعام الإفطار والتقط صورا تذكارية معهم.
شاهد.. ولي عهد الأردن يشارك الأطفال طعام الإفطار
ولي عهد الأردن يشارك الأطفال طعام الإفطار
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
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شارك الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد الأردن، الأطفال طعام الإفطار والتقط صورا تذكارية معهم.
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