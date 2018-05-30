حماس تعلن التوصل لهدنة.. ولا تعليق من إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" الأربعاء، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يأتي بعد "وساطات" جرت خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك في بيان على لسان خليل الحية، عضة المكتب السياسي لحماس، حيث قال: "نجحت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها."

على الصعيد الآخر، قال مسؤول إسرائيلي في تصريح لـCNN إنه لا يوجد تعليق من قبل إسرائيل على تقارير إعلان وقف إطلاق النار.

ويذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت، مساء الثلاثاء، أنها شنت 30 غارة جوية على قطاع غزة، مستهدفة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في ردها على أكبر هجوم صاروخي استهدفها منذ حرب عام 2014.