بعد وصفه بـ"الحيوان".. الأسد يرد على ترامب: الكلام صفة المتكلم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الرئيس السوري، بشار الأسد، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووصف الأخير له بـ"الأسد الحيوان" قائلا إن ترامب وما يقوله لا يؤثر به.

جاء ذلك في مقابلة للأسد مع قناة روسيا اليوم ونشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، حيث قال: "هذه ليست لغتي، ولذلك لا أستطيع استخدام لغة مماثلة، هذه لغته هو إنها تمثله، لدينا قول معروف وهو: الكلام صفة المتكلم، فهو بهذا الكلام يعبر عن نفسه وهذا طبيعي، في كل الأحوال ذلك لم يحدث أي تأثير في نفسي ولا ينبغي لمثل هذه اللغة أن تحدث أي تأثير في نفسي."

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وتابع قائلا: "الشيء الوحيد الذي يؤثر فيك هو ما يقوله الناس الذين تثق بهم، الأشخاص المتوازنون والعقلاء، اللبقون والأخلاقيون وهذا ما ينبغي أن يؤثر فيك سواء إن كان إيجابيا أو سلبيا.. إن شخصا مثل ترامب لا يحرك أي مشاعر بالنسبة لي."