وسط كل التكهنات حول مكانه.. فيديو لمحمد بن سلمان خلال مشاركته باجتماع في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط كل الأقاويل والتساؤلات حول الأمير محمد بن سلمان ومكان تواجده حاليا، نشرت وسائل الإعلام السعودية مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد السعودي وهو يترأس اجتماعا الثلاثاء في جدة.

ويظهر الأمير محمد بن سلمان في الفيديو على طاولة اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية بتاريخ 29 مايو/ أيار الجاري، وقد عرض الفيديو على شاشة التلفزيون الرسمي السعودي.

ولم تتمكن CNN من التأكد من تاريخ تصوير هذا الفيديو.

ويأتي عرض هذا المقطع وسط الكثير من التكهنات عن صحة ولي العهد السعودي في أعقاب أنباء سابقة عن حادثة إطلاق نار قرب القصر الملكي في الرياض الشهر الماضي.

وقالت وسائل الإعلام السعودية في أعقاب تلك الحادثة إن قوات الأمن أسقطت طائرة "درون" كانت تحلق المنطقة، كما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوات الأمن وهي تسقط "الدرون".

وأثارت هذه الحادثة الأقاويل والجدل بشأن محاولة انقلاب تمت في ذلك اليوم.

ومنذ وقوع هذه الحادثة، نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لاجتماعات شارك فيها ولي العهد، من دون أي إشارات إلى الوقت والتاريخ المحددين لالتقاط هذه الصور.