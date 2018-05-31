القرضاوي ينشر صورة مع أمير قطر ملبيا دعوة إفطار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، صورة، الخميس، تجمعه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

جاء ذلك في تغريدة للقرضاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الصورة: "تلبية لدعوة إفطار حضرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله."

ويذكر أن السعودية أدرجت يوسف القرضاوي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قائمة الشخصيات والمنظمات الإرهابية، وهو ما رد عليه الداعية الإسلامي في تغريدة بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قائلا: "حملنا على عاتقنا في العقود الماضية مُقاومة الميل نحو التشدد والتطرف الآتي من هُناك، والذي يُحدث الفوضى على الساحة الإسلامية.. واليوم نُوضع على قوائم الإرهاب؟! رمتني بدائها وانسلت!!"