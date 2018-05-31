المقاومة الوطنية اليمنية: تحرير الحديدة يتم وفق خطة عسكرية محكمة.. وقرقاش: النصر قريب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن امتحان اليمن كان ويبقى عسيرا ولكنه "الإبتلاء الذي لا خيار دون مواجهته" على حد وصفه، مضيفاً أن الأيام أثبتت "صواب قرار الحزم."

تعليقات قرقاش الذي توقع "النصر القريب" في اليمن بعد الأنباء حول مدينة الحديدة، جاءت ضمن سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي فجر الخميس، اعتبر فيها أن إرادة القيادة السعودية ومساندة القيادة الإماراتية تحرّك الجبال الشامخة، على حد تعبيره.

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وكان العقيد الطيار الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد قال الثلاثاء إن الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف بات على بعد 20 كيلومترا تقريبا من الحديدة التي تضم ميناء رئيسا تدخل عبره غالبية المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

كما نقلت "وام" عن العقيد الركن صادق الدويد، المتحدث باسم المقاومة الوطنية في اليمن قوله، إن تحرير الحديدة يتم وفق خطة عسكرية محكمة لن تتوقعها عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والتي باتت في انتظار هزيمة مدوية وساحقة بجبهة الساحل الغربي لليمن، على حد تعبيره.

ووصف أنور قرقاش أداء عناصر جيش الإمارات في اليمن بأنه "مصدر فخر وإعتزاز"، قائلاً إنه الرقم الصعب الذي لم يتوقعه الحوثي وهو يجتاح الدولة عبر "إنقلابه المشؤوم."

وتوجّه قرقاش لمن يسعى للإساءة للسعودية أولا وللإمارات ثانيا بالقول إن موقع الإمارات في المعركة الْيَوْمَ "حصيلة التضحيات المشتركة"، مضيفاً أنه "لن يسرق الإنجاز والفرحة الإنتهازي والحاقد والجاحد."