الداخلية المصرية تعتقل لبنانية "أساءت للمصريين والقيادة السياسية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الخميس، إلقاء القبض على اللبنانية، منى مذبوح، بعد توجيه اتهامات لها بـ"الإساءة للمصريين والقيادة السياسية بالبلاد."

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي بيان الداخلية الذي جاء فيه: "ألقت قوات الأمن القبض على اللبنانية منى مذبوح، تنفيذا لقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط وإحضار المذكورة على خلفية توجيهها اتهامات وإساءات للشعب المصري والقيادة السياسية من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون."

وأضاف البيان أن "عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها ترحيلها إلى بلادها ومنعها نهائيا مدى حياتها من دخول مصر."