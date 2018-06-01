قرقاش عن "ملخص مرور سنة بأزمة قطر": تويتر السعودي هزم الجزيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه وبعد مرور عام على أزمة قطر، فإن الملخص الإعلامي يتمثل بأن تويتر السعودي تمكن من إلحاق الهزيمة بقناة الجزيرة القطرية.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك."

ويشار إلى أن الخامس من يونيو/ حزيران الجاري هو ذكرى مرور عام على المقاطعة التي أعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر مقدمة لائحة مطالب مكونة من 13 بندا للسلطات في الدوحة، في خطوة وصفتها قطر بـ"الحصار."