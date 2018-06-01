بإيعاز ملكي.. الحكومة الأردنية تتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات للشهر الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تراجعت الحكومة الأردنية، الجمعة، عن قرار رفع أسعار المحروقات للشهر الجاري، وذلك بإيعاز من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "بإيعاز من جلالة الملك المعظم وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية بعقد اجتماع للجنة التسعير المشتقات النفطية وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة المحروقات لشهر حزيران الحالي والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات والبالغة تكلفته على الخزينة ١٦ مليون دينار ووقف العمل بقرار اللجنة لهذا الشهر."

ونقل البيان على لسان الملقي قوله في كتاب وجهه للوزراء: "إنه وبإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة التسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2014."

وأشار البيان إلى أن "لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2011 ويرأسها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتضم في عضويتها أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة كأعضاء ثابتين، ورئيس رئيس لجنة الطاقة النيابية وممثل عن شركة مصفاة البترول الأردنية."