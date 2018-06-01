شاهد.. الأمن الأردني يطوق المشاركين بالاعتصام في عمّان

الأمن يطوق المشاركين بالاعتصام في عمان

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
أحداث أمنية في الأردنالأردنالأمن الأردنيالحكومة الأردنية
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طوق الأمن الأردني في ساعة متأخرة من ليلة الخميس اعتصاما في العاصمة الأردنية عمان، وسط أنباء عن توترات في اعتصامات بمدن أردنية أخرى.

(CNN)-- طوق الأمن الأردني في ساعة متأخرة من ليلة الخميس اعتصاما في العاصمة الأردنية عمان، وسط أنباء عن توترات في اعتصامات بمدن أردنية أخرى.

أحداث أمنية في الأردنالأردنالأمن الأردنيالحكومة الأردنية