(CNN)-- طوق الأمن الأردني في ساعة متأخرة من ليلة الخميس اعتصاما في العاصمة الأردنية عمان، وسط أنباء عن توترات في اعتصامات بمدن أردنية أخرى.
شاهد.. الأمن الأردني يطوق المشاركين بالاعتصام في عمّان
الأمن يطوق المشاركين بالاعتصام في عمان
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
1:04
طوق الأمن الأردني في ساعة متأخرة من ليلة الخميس اعتصاما في العاصمة الأردنية عمان، وسط أنباء عن توترات في اعتصامات بمدن أردنية أخرى.
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