مقتل ممرضة فلسطينية وإصابة 100 إثر مواجهات على حدود غزة وإسرائيل

غزة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، مقتل ممرضة فلسطينية وإصابة أكثر من 100 آخرين، إثر مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة وإسرائيل، ضمن احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت الممرضة رزان أشرف النجار. وقال المتحدث باسم الوزارة الذكتور أشرف القدرة إن رزان "لم تغادر ميدان عملها الإسعافي خلال مسيرة العودة الكبرى حتى قدمت نفسها شهيدة اليوم شرق خان يونس".

وحاول عشرات المتظاهرين الفلسطينيين الاقتراب من الحدود الإسرائيلية وهم يحرقون الإطارات ويلقون الحجارة ويطيرون طائرات ورقية مشتعلة عبر الحدود، بينما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلية قنابل الغاز المسيلة للدموع والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.