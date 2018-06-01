الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل شرطي بالطائف وتعلن اعتقال الجاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، تفاصيل مقتل الشرطي عبدالله السبيعي، الذي فارق الحياة، الأربعاء الماضي، إثر هجوم بسكين في محافظة الطائف، مؤكدة اعتقال "الجاني".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إنه "عند الساعة 9:15 مساء الأربعاء، تعرض وكيل رقيب عبدالله مشاري نايف السبيعي، وهو يؤدي مهام عمله في إدارة حركة المرور بشارع الجيش في محافظة الطائف، لعمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص بسلاح أبيض نتج عنه استشهاده".

وأضاف: "عند محاصرة الجاني من الجهات الأمنية، أثناء محاولته الفرار باستخدام دورية المرور، ترجل منها وبحيازته السلاح الموجود داخل الدورية، واتجه إلى داخل مبنى حكومي وهو يطلق النار تُجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما تطلبه الموقف لتحييد خطره، حيث تم القبض عليه بعد إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتابع المتحدث باسم الداخلية بالقول إنه "اتضح أن الجاني هو المدعو عبدالعزيز سعود سعد المعقبي المالكي، وهو من أرباب السوابق"، مشيرا إلى إصابة 2 من رجال الأمن أحدهما من وزارة الحرس الوطني، والآخر من الدوريات الأمنية وأنهما يتلقيان حالياً العلاج في المستشفى وحالتهما مستقرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح أن "الجهات الأمنية ما تزال تباشر تحقيقاتها في هذا العمل الغادر الجبان للوقوف على كافة تفاصيله والمتورطين فيه، وسيتم الإعلان بما يستجد لاحقاً". وقال إن "وزارة الداخلية تؤكد أن هذا العمل الإجرامي الجبان وما انطوى عليه من خسة وغدر وإجرام متأصل لم يراعي فيه حُرمة الدماء المعصومة ولا الشهر الفضيل، لن يزيد الجهات الأمنية إلا إصراراً وتصميماً على التصدي بكل قوة وحزم لهؤلاء المجرمين الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وحماية أمن الوطن والمواطن والمقيم من شرورهم".