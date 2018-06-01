واشنطن تهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار لحماية الفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هالي الخميس إن بلادها ستستخدم "حتما" حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت ويتوقع أن يتم التصويت عليه الجمعة.

وقال منصور عياد العتيبي، سفير الكويت في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار يطالب إسرائيل بوقف استخدام "جميع أشكال القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبالتحديد في قطاع غزة."

ويتضمن ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين، وقوات الإغاثة الطبية، والصحفيين.

ويشجب القرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وسط مطالبات بخطوات عاجلة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وكانت حماس قد قالت الأربعاء إن الجانب الفلسطيني ستوافق على وقف إطلاق النار في حال التزمت إسرائيل بذلك أيضا.