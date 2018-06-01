أمريكا تعدّل التصنيفات الإرهابية لـ"جبهة النصرة": لا يمكن خداعنا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أجرت وزارة الخارجية الأمريكية، تعديلات على التصنيفات الإرهابية لجبهة النصرة التي تعتبر فرع تنظيم القاعدة في سوريا، حيث أضيفت أسماء جديدة تستخدمها الجبهة كوسيلة لتعزيز موقعها بالمجريات التي تشهدها سوريا.

وقالت الخارجية في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "في كانون الثاني/يناير 2017، أنشأت جبهة النصرة ’هيئة تحرير الشام‘ كوسيلة لتعزيز موقعها في الانتفاضة السورية ولتحقيق أهدافها الخاصة، كمنظمة مرتبطة بالقاعدة. ومنذ ذلك التاريخ، واصلت المجموعة العمل تحت اسم "هيئة تحرير الشام"، سعيا منها لتحقيق هذه الأهداف."

ونقل البيان على لسان منسق مكافحة الإرهاب، السفير ناثان سايلز، قوله: "تصنيف اليوم هو إخطار بأن الولايات المتحدة لا يمكن خداعها بمحاولة هذا التنظيم التابع للقاعدة إعادة تشكيل نفسه. ومهما غيّرت جبهة النصرة اسمها، فسوف نستمرّ في حرمانها من الموارد التي تسعى إليها لتعزيز قضيتها العنيفة."